Covid: controlli nel Napoletano, 362 sanzioni e 50 denunce nel fine settimana (2)

- In via dei Mille gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un’abitazione dove hanno sorpreso 9 persone, napoletane tra i 38 e i 53 anni, tutte prive della mascherina, che stavano consumando cibi e bevande, sanzionandole per inottemperanza alle misure anti covid-19. In corso Garibaldi, i carabinieri hanno sorpreso e multato 17 giovani tra i 18 e i 20 anni, che in una camera di un b&b festeggiavano un compleanno. Nel quartiere San Carlo all’Arena, nel corso di servizi di controllo effettuati dai carabinieri con il supporto del personale del 10° Rgt. Campania, sono state comminate 21 sanzioni amministrative per un importo totale euro 8.400,00 per inosservanza delle norme anti-covid, controllati n. 3 esercizi commerciali, con sanzioni comminate per un importo totale di euro 25.328, controllati 24 veicoli e contestate 10 violazioni al codice della strada. Per quanto concerne i controlli effettuati nei comuni della provincia, si segnala nel comune di Ercolano la chiusura per 5 gg. di un bar in via Panoramica, a seguito di un controllo dei carabinieri che hanno trovato al suo interno clienti intenti a consumare seduti ai tavoli, tutti multati. (segue) (Ren)