Campania: Sommese, concorsone, confronto con governo per immissione in ruolo dei 1.850 vincitori

- La I Commissione permanente del Consiglio regionale della Campania, presieduta da Giuseppe Sommese, ha tenuto una audizione con le organizzazioni sindacali, il Formez e una rappresentanza dei borsisti sul "concorsone" che ha visto vincitori oltre 1.850 candidati, attualmente impegnati nel completamento del tirocinio presso le pubbliche amministrazioni, per individuare le azioni da portare avanti al fine di assicurare ad essi una rapida immissione in ruolo stante le forti carenze di personale presso tutti gli enti locali della Campania, a partire dalla stessa Regione. Ai lavori è intervenuto anche il presidente del Consiglio Gennaro Oliviero. "E' stata – ha detto Sommese – una riunione molto costruttiva, nel corso della quale abbiamo registrato la volontà unanime da parte dei consiglieri e delle organizzazioni sindacali di pervenire ad una soluzione al termine del tirocinio. Vista l'impossibilità di una semplificazione totale della procedura sarà inviata una proposta di risoluzione al presidente De Luca affinchè apra un confronto immediato con il Governo sul tema prevede lo svolgimento di una prova finale su una banca dati elaborata da Ripam con 300-400 quiz, l'apertura della graduatoria concordata con la Funzione Pubblica, la conservazione delle destinazioni attuali e l'adeguamento dei fabbisogni per i profili ove è necessario. Sono davvero soddisfatto perché si sono poste le basi per una risoluzione su una posizione chiara e condivisa da tutti. Questo è solo il primo punto fondamentale rispetto ai quattro assi portanti che dovranno caratterizzare la nuova Pa: accesso, buona amministrazione, capitale umano e digitalizzazione. Tutto ciò si può realizzare solo attraverso un rapido ricambio generazionale", ha concluso Sommese. (Ren)