Covid: controlli nel Napoletano, 362 sanzioni e 50 denunce nel fine settimana (3)

- Nel corso di controlli interforze svoltisi ad opera del personale del commissariato di Torre del Greco, dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e personale della Polizia locale nel centro cittadino torrese, sono state identificate 213 persone, di cui 3 sanzionate per inottemperanza alle misure anti covid-19 poiché trovate fuori dal proprio comune di residenza senza valida motivazione, sanzionati i titolari di due bar e 6 avventori sorpresi a consumare bevande all’interno, con la conseguente chiusura dei locali disposta per 5 giorni. Nel comune di Boscoreale e nei comuni limitrofi, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno proceduto al controllo di 126 persone, di cui 34 con precedenti e 61 veicoli, con 11 sanzioni al C.d.S., sanzionando, altresì, 12 persone per violazioni delle norme anti-contagio, per spostamenti immotivati tra comuni e mancato uso dei dispositivi di protezione individuale. Infine, nel comune di Arzano, i militari della compagnia Carabinieri di Casoria, nell’ambito di un servizio ad alto impatto, unitamente al personale delle compagnie del gruppo Carabinieri di castello di cisterna e del 10° Rgt. Campania, hanno controllato 140 persone e 110 veicoli, di cui 2 sequestrati e 10 contravvenzionati per un ammontare complessivo di euro 10.000. (Ren)