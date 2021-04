Napoli: Caldoro, stop falso civismo, coalizioni non siano più ampie di cinque liste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caldoro ha dunque continuato, soffermandosi poi sul tema liste "La mia intenzione è quella condividere una battaglia contro le false liste civiche, quelle che nascondono interessi non chiari, opachi, dove spesso c'è il voto di scambio. Secondo inchieste della magistratura spesso in molte di queste liste c'è il rischio di collusione con la criminalità organizzata . Il civismo vero e' un' altra storia". Infine il capo della opposizione in consiglio regionale della Campania ha lanciato la sua proposta alla politica: "Bisogna fare un accordo, io chiedo a tutti, nel centrodestra e nel centrosinistra, di autoregolarsi e firmare un documento nel quale ci si impegna a non avere più di cinque liste per coalizione. Sarebbe una risposta della politica per fermare operazioni legate a interessi personali o peggio...". (Ren)