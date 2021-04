Campania: Pierro (Lega), valutare graduatoria esistente su concorsone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pierro ha aggiunto: "Inoltre, riteniamo che con i vincitori del concorsone e gli idonei, che vanno anch'essi avviati con velocità alla formazione, non si riesca comunque a soddisfare l'esigenza degli enti locali. Proponiamo dunque, per sopperire con celerità, attraverso una verifica, l'impiego anche per quei profili già inseriti nelle graduatorie di merito in corso di validità, presso gli enti locali della Regione Campania, a norma della circolare 5 del 2013, senza alcuna opportunità, altrimenti, di essere utilizzati presso altri enti". Infine il consigliere regionale campano della Lega ha concluso: "Sarebbe un segnale forte per tutti quegli idonei che hanno uguale diritto di tutela, trattandosi dello stesso comparto enti locali e consentirebbe una equilibrata distribuzione del personale". (Ren)