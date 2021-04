Napoli: Caldoro, stop falso civismo, coalizioni non siano più ampie di cinque liste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel centrosinistra c'e grande confusione, non si capisce se ci saranno i Cinque Stelle o meno, quali saranno i candidati, chi decide. Nel centrodestra il quadro è più chiaro". Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania, in una intervista nel tg di Canale 21: "Nel centrodestra c'è una legittima discussione ma c'è, in tutti, la volontà di scegliere il candidato migliore ed allargare la colazione. C'è l'ipotesi di candidatura di Maresca ma anche di Riccardo Monti e di Rastrelli. Sono tutte scelte che possono mettersi in alternativa a questi trent'anni di governo della sinistra. Sono il cambiamento". Caldoro ha poi aggiunto: "Forza Italia è in una fase di riorganizzazione e credo che bisogna avere grande senso di responsabilità, grande generosità. Se è necessario ognuno deve fare un passo indietro per favorire una soluzione unitaria, forte, collegiale, di massima partecipazione, di rinnovamento e di apertura". (segue) (Ren)