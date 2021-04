Sanità: garante Campania, budget di spesa in estate esauriti, ma sofferenza persone con disabilità non scompare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La sofferenza delle persone con disabilità non si esaurisce a giugno, ma permane tale in ogni momento e in ogni giorno della vita”. Così il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avvocato Paolo Colombo, in merito all’ipotesi che già in estate con leggere differenziazioni tra settori e territori, si esauriranno i budget di spesa per le prestazioni specialistiche (analisi cliniche e Tac) esprime tutta la sua amarezza e sconcerto. “Non è accettabile in un paese civile - prosegue - che il diritto alla salute sia sottoposto a dei tetti di spesa e che vengano sospese le cure e i trattamenti in un momento così difficile come quello attuale dovuto alla pandemia per il Covid19, in cui si è lontani ad assicurare i livelli essenziali di assistenza”. “Occorre assolutamente garantire delle risorse aggiuntive – conclude l’avv. Colombo - programmare in modo adeguato il fabbisogno e prorogare i piani di recupero delle liste di attesa”.(Ren)