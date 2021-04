Recovery: Ciarambino, De Luca vuole scudo penale per chi spenderà i fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con una seduta lampo la IV Commissione Trasporti e Lavori Pubblici ha avviato l'esame del disegno di legge, a firma del governatore De Luca, che punta a istituire uno scudo penale per chiunque gestirà i fondi Recovery e Next Generation Eu. Con una proposta di modifica alle Camere della legge nazionale, sbandierata come una misura di semplificazione, il governatore punta a introdurre un regime di impunità per il reato di abuso di ufficio in relazione a tutte le procedure adottate in esecuzione di progetti finanziati con le risorse in arrivo dall'Europa. Piuttosto che preoccuparsi della qualità e dell'efficacia della spesa dei fondi in arrivo, potenziando gli uffici e formando il personale, la prima misura proposta da De Luca è invece uno scudo penale per chi spenderà quei soldi. Se il buongiorno si vede dal mattino...". Lo denuncia la vicepresidente del Consiglio regionale dalla Campania e capogruppo regionale del Movimento 5 stelle, Valeria Ciarambino, a margine della seduta della IV Commissione a cui ha preso parte il consigliere regionale M5s Vincenzo Ciampi. (segue) (Ren)