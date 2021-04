Cdp: prestiti finanziamento a Provincia di Benevento per riqualificazione rete stradale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le risorse finanziarie disponibili - aggiunge Di Maria - abbiamo dunque predisposto una strategia mirata e a lungo termine per dare corso ad una serie di interventi che ci consentirà di sistemare alcuni tronchi della rete provinciale sui quali non si è intervenuto per troppo tempo avendo come obiettivo finale quello di garantire il diritto alla mobilità in condizione di sicurezza". Paolo Calcagnini, vice direttore generale e chief business officer Cdp, ha affermato: "Cassa depositi e prestiti, dopo alcuni anni, torna ad affiancare la Provincia di Benevento, confermando il legame che la unisce agli enti locali per la promozione dello sviluppo sul territorio. Cdp finanzierà gli interventi di riqualificazione della rete stradale provinciale, favorendo una maggiore accessibilità della zona a vantaggio delle comunità beneventane. Una rete viaria efficiente, infatti, rende gli spostamenti più veloci e sicuri, migliorando così la vita della cittadinanza". (Ren)