Napoli: Cantalamessa (Lega), quando iniziano lavori per il pronto soccorso del Policlinico Federico II?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A luglio 2020, la delibera della giunta regionale, e la conseguente ordinanza, hanno disposto risorse per l'azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli". Così il deputato della Lega Gianluca Cantalamessa. "Il policlinico universitario non dispone di un pronto soccorso nonostante l'ampiezza sia dell'offerta formativa che strutturale - prosegue il deputato - Ma va sottolineato anche che esiste un protocollo d'intesa tra la Regione Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II che regola l'assetto organizzativo, e la gestione economico-finanziaria. Crea non poca indignazione, sconforto e preoccupazione, specie in quanti hanno perso i cari per il Covid, il fatto che la realizzazione del pronto soccorso (che allevierebbe anche il carico del Cardarelli) sia in attesa delle linee di programmazione della Regione Campania che tardano ad arrivare. Ho presentato con urgenza un'interrogazione parlamentare per chiedere al Governo di verificare le cause dei ritardi: la Campania non può restare ancora in balia di De Luca. Va scongiurato con urgenza il rischio di uno spreco di risorse pubbliche, di un progetto arenato e della chiusura del Policlinico Federico II che sarebbe certa se non dovesse aprire il pronto soccorso", ha concluso Cantalamessa.(Ren)