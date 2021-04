Covid: De Luca, solo Campania ha varato piano sociale da oltre 1 mld di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo avere interlocutore che non decida la sera per la mattina o che non sia in grado di dare una linea chiara all’Italia intera. La Campania ha avuto linea di grande rigore: ancora oggi 2mila positivi al giorno, 4-500 decessi al giorno, la situazione ci obbliga a rigore e prudenza. Noi sempre unito rigore ad attenzione sociale, siamo stati gli unici a varare piano socio economico da un miliardo di euro. Nessuno ha fatto uno sforzo lontanamente paragonabile al nostro solo sei mesi fa". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)