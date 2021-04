© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " Due proposte per evitare libri dei sogni, ve lo ricordate il decreto accelerazione? Sono passati due anni, non si è accelerato niente. Facciamo in modo di evitare che accada anche per il piano europeo". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)