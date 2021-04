Sardegna: al via progetto Stand Up per sviluppo progetti economia circolare nel tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Favorire lo sviluppo di idee, progetti e modelli di business sostenibili ed eco-innovativi, fornendo alle giovani startup un training adeguato, consulenze di esperti del settore gratuite e l'accesso a sistemi di voucher per l'internazionalizzazione, opportunità di networking e un accesso più facile ai servizi finanziari. La Sardegna partecipa al progetto “Stand Up! call for proposals” lanciato dal programma Eni Cbc Med, di cui la Regione Sardegna è autorità di gestione. Il progetto di "Sustainable Textile Action for Networking and Development of circular economy business ventures in the Mediterranean" coinvolge Italia, Spagna, Libano, Tunisia ed Egitto, paesi del bacino mediterraneo connotati da una forte tradizione nel settore tessile: 3,7 milioni di euro il budget totale, di cui 3,3 finanziati dall'Unione europea e il restante 10 per cento cofinanziato dai governi nazionali dei cinque Paesi. Il mondo del tessile, si legge in una nota, oggi guarda a sfide importanti, che vedono da un lato l'utilizzo di materiali eco-sostenibili, la cui produzione limiti l'impatto ambientale, e dall'altro, sostengono sempre di più l'idea di riciclo e riuso dei tessuti. In Italia il progetto è gestito dal Museo del tessuto di Prato, che coordina le attività della fase di training che prenderà avvio martedì 20 aprile per i 40 soggetti selezionati tra i 110 candidati che hanno sottoposto la loro idea di progetto innovativo. (segue) (Rsc)