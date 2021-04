Abruzzo: Cgil si mobilita a tutela della legge 194 sull’aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil Abruzzo Molise e il coordinamento Donne Spi Cgil Abruzzo Molise aderiscono alla mobilitazione promossa per oggi a Torino a sostegno della legge 194: la Regione ha dato indicazioni alle Asl “affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari". Da qui una mobilitazione che, partita dal Piemonte, assume una valenza nazionale, con l'obiettivo di mantenere vigile l'attenzione su tentativi ultraconservatori che periodicamente si ripresentano allo scopo di intaccare l'autodeterminazione, la libertà e i diritti delle donne. Risale a sabato scorso una prima reazione, con decine tra associazioni, sindacati e partiti politici che hanno partecipato ad un sit-in di fronte al comune di Pescara, contro le politiche antiaborto della Giunta di centrodestra. “Lavoreremo senza sosta per la piena applicazione della legge 194, per la somministrazione gratuita della pillola e degli anticoncezionali, per il potenziamento dei consultori familiari, per la promozione dell'educazione sessuale a partire dalle scuole”, affermano Rita Innocenzi della Cgil Abruzzo Molise e Loredana Piselli del coordinamento Donne Cgil Abruzzo Molise (Gru)