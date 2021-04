Covid: De Luca, battaglia comune per svegliare il governo su certificazione vaccini Aifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mercoledì arrivate 140mila dosi di Pfizer, così sviluppato lavoro di massa sugli anziani. Sarebbe il caso sulla linea rigore-buon senso di fare una battaglia comune per svegliare il governo ed avere da parte dell’Aifa un pronunciamento rapido su un vaccino da distribuire sulle categorie economiche. Sputnik lo abbiamo contrattualizzato per questo. Faremo accordi analoghi con altri territori della Regione ma ovviamente il problema sarà avere i vaccini. Abbiamo comparti che potrebbero fare vaccinazioni con il proprio personale e non possono farlo perché non ci sono. Abbiamo lavoratori del trasporto, Poste e Comuni agli sportelli che ricevono il pubblico, ridicola chiusura per barbieri e parrucchieri". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)