Campania: De Luca, due proposte al parlamento su riforma gare e abuso d'ufficio

- "Infine, ovviamente, stiamo lavorando al piano di rilancio con i fondi europei. Io comincio ad avere il sospetto che andremo verso il fallimento, presenteremo un bel libro di sogni con mille opere che faremo, forse in Lombardia. Ci siamo permessi una proposta di legge diretta al parlamento italiano: ne abbiamo varate due, una che riguarda le procedure di gara e una sull’abuso d’ufficio. Sulla prima: proponiamo un meccanismo per cui una volta aggiudicata, l’opera non si fermi per i ricorsi amministrativi ai tribunali. Se ricorrente ha ragione ha diritto a risarcimento e dunque prevedere una voce come gli imprevisti idrogeologici e così stiamo tranquilli. Sull’abuso d’ufficio: una definizione più precisa che libera da questa angoscia i funzionari pubblici salvo che per responsabilità diretta e volontaria. Salvo che non si sia voluto mettere in piedi un meccanismo corruttivo. Ma per altre cose i funzionari pubblici non possono rispondere". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)