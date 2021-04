Sardegna: da Giunta 73 milioni per sostenere attività economiche danneggiate da pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie allo stanziamento complessivo di 72 milioni e 925 mila euro, su risorse regionali, a tutte le graduatorie sarà garantita la copertura. "Ad oggi - sottolinea l'assessore al Lavoro Alessandra Zedda - sono stati già stanziati 152 milioni e 365 mila euro sul Fondo resisto e sugli altri strumenti messi in campo dalla Giunta a tutela dell'impresa e del lavoro. Erogate per indennità 'una tantum' rivolta a lavoratori autonomi dei settori spettacolo, discoteche, piscine, scuole di danza, giostrai e ambulanti; sono in liquidazione i contributi per lavoratori senza dipendenti, per piccole, micro e medio imprese, così come per le grandi imprese del settore alberghiero, che oltre all'abbattimento del costo del lavoro possono accedere al Fondo Sfirs che mette a disposizione ulteriori strumenti. Sono in pagamento i contributi per cantine, mitilicoltori, apicoltori, tonnare. Sono inoltre state erogate risorse ai lavoratori disoccupati stagionali di tutte le categorie turistiche e il sostegno al reddito ai lavoratori delle zone di crisi (Ottana, Keller, etc) per i quali è stata erogata la prima parte dei benefici, ed è prossimo il pagamento della seconda tranche. (segue) (Rsc)