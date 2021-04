Turismo: Abruzzo, da Consiglio comunale ok a cabinovia Roccaraso-Aremogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Roccaraso ha approvato all'unanimità il progetto di realizzazione della nuova cabinovia a 35 posti che collegherà il centro del paese con l'Aremogna: un investimento da 48 milioni di euro che dall'area dell'attuale campo sportivo permetterà di arrivare direttamente nel comprensorio di Pizzalto, dove è stata individuata la stazione di monte. Il progetto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata da Francesco Di Donato, ieri sera ha incassato il sì unanime dell'intero Consiglio. "Si tratta di un segnale molto importante ed altamente significativo: tutti credono in questo progetto, e ritengono che rappresenti la vera svolta per destagionalizzare il turismo, per posizionare Roccaraso tra le grandi stazioni montane non solo nei mesi invernali ma anche durante ill resto dell'anno”, ha commentato il sindaco Di Donato. “Al di là delle posizioni politiche, degli schieramenti e delle diverse idee: tutti i consiglieri comunali mi hanno chiesto con questo voto di accelerare e di legare la transizione ecologica del nostro turismo a questa grande infrastruttura che farà cambiare marcia al nostro turismo, intercettando la domanda legata al turismo lento, agli amanti delle bici, del trekking, dei parchi tematici: la sfida sarà ora quella di creare un'offerta di turismo digitale all'altezza delle aspettative con professionalità nuove e certificate e con strutture riqualificate in linea con gli standard delle migliori stazioni alpine", ha aggiunto. (Gru)