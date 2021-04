© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso si potesse riaprire di più, come ad esempio le palestre per le lezioni private. Qualche dettaglio” del prossimo decreto Covid “penso potremo migliorarlo con il governo”. Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a “Mezz’ora in più”, su Rai3. (Rin)