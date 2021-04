Campania: De Luca, in cinque anni investiti 400 mln per la cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In cinque anni lavoro immenso nel campo di cultura e promozione eventi. Nessuno in Italia ha fatto quanto la campagna per teatro lirico e di prosa, nessuno ha investito 400 mln di euro in cultura. Nessuno ha messo in piede ecosistema digitale del patrimonio culturale. Abbiamo rinnovato con persone di alto livello la direzione del Madre, stiamo procedendo con istruttora in corso, per la fondazione Ravello, stiamo procedendo sulla base degli orientamenti definiti qualche anno fa con gli Stati generali della cultura, una due giorni bellissima con ampia partecipazione di forze intellettuali e operatori culturali che ha spiegato il senso della nostra politica e comunicato quello che avevamo in testa". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)