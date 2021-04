Recovery Fund: Pedicini, 40 per cento al Sud? Carfagna rifaccia i conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 40 per cento delle risorse al Sud è una percentuale ridicola che rasenta la truffa. Il Sud questa volta deve avere quello che gli spetta". Lo ha affermato in una nota Piernicola Pedicini, eurodeputato indipendente nel gruppo Alleanza Libera Europea (Efa) e membro dell'osservatorio sul piano di rilancio e Mezzogiorno. Pedicini ha affermato: "La percentuale che il ministro per il Sud Mara Carfagna deve rivendicare per il suo territorio è come minimo il 68%. Bisogna fare bene i conti, lo ripeto da tempo, altrimenti si rischia di perderli quei fondi. Applicando il criterio di ripartizione del Next Generation EU adottato dalla Commissione, il 70 per cento delle risorse (145 miliardi sui 209 complessivi assegnati all'Italia) deve essere destinato al Sud e alle isole che hanno contribuito, con l'alto tasso di disoccupazione medio (il 17 per cento circa) e il basso reddito pro-capite, a far sì che circa il 28% delle risorse complessive del Next Generation EU fossero destinate all'Italia". Dunque ha aggiunto: "Se gli obiettivi indicati dall'Europa non vengono raggiunti - tra questi dotare le aree più depresse d'Europa delle infrastrutture necessarie per lo sviluppo - quelle risorse non vengono stanziate. (segue) (Ren)