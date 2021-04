Recovery Fund: Pedicini, 40 per cento al Sud? Carfagna rifaccia i conti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedicini ha affermato: "Dal momento che al Nord sono concentrate le maggiori infrastrutture e c'è un livello più alto di occupazione, è chiaro quindi che bisogna implementare questi aspetti nel Mezzogiorno". Quindi ha continuato: "Da noi mancano le reti infrastrutturali minime, i collegamenti di aree, le reti ferroviarie. Abbiamo bisogno anche di reti immateriali, ora che il lavoro diventa sempre più teleworking è necessaria la transizione digitale, altrimenti saremo esclusi. E abbiamo bisogno di porti. Occorre inoltre recuperare le disparità sociali tra Nord e Sud. Se oggi l'Italia può avere a disposizione la quota più consistente di risorse è per via di quella alta percentuale di disoccupazione che si concentra nel Mezzogiorno, soprattutto nelle aree interne, tra i giovani e in particolare tra le donne". Infine Pedicini ha concluso: "Questi fondi servono per colmare queste carenze, se non si raggiunge questo obiettivo, semplicemente non li avremo. Sono tutte circostanze note al ministro Carfagna che a questo deve fare la sua parte e pretendere che il Sud abbia quello che gli spetta". (Ren)