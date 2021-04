Genova: Grillo, Gronda dei Benetton progetto scellerato, M5s farà sempre muro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, sul suo blog precisa che chi"racconta che il M5s è contro la Gronda "sta mentendo. Noi siamo contro un progetto scellerato che regala miliardi ai concessionari scaricando tutti i costi sugli utenti e sull’ambiente", puntualizza. "Chi oggi parla della Gronda, di quella voluta dai Benetton, probabilmente lo fa perché pensa sia arrivato il momento di distruggere tutto il lavoro fatto con grande fatica fino ad oggi per riequilibrare il sistema delle concessioni. Chi oggi parla di quella Gronda come l’unica soluzione possibile forse lo fa perché ha voglia di fare un regalo a chi, negli anni, si è sempre dimostrato generoso con chi di fatto gli ha quasi regalato le nostre autostrade" prosegue Grillo per poi concludere: "Chissà che oggi qualcuno non speri che grazie alla Gronda dei Benetton questo sistema si rimetta in moto. Peccato per lui che si troverà ancora una volta il M5s a fare da muro". (Rin)