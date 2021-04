© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 472 i nuovi casi positivi al Covid-19 in Calabria, che portano il totale a 54.489: ad oggi nella Regione sono stati sottoposti a test 676.066 soggetti per un totale di 723.359 tamponi eseguiti. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia comunicati dal dipartimento Tutela della salute. (Com)