Covid: Laboccetta (Polo Sud), Pascale eccellenza mondiale, merito di Botti e Ascierto

- “L'Aifa ha dato l'ok per iniziare la sperimentazione del Tocilizumab in funzione anti-Covid. Uno straordinario risultato per il Pascale. La cura Ascierto finalmente è riconosciuta dall’Aifa, grazie al direttore scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli, il professor dottor Gerardo Botti, e al grande ricercatore internazionale professore Paolo Ascierto”. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “E' il caso di dire che il Pascale gareggia con il mondo - prosegue il presidente di Polo Sud - Ma è solo uno dei tanti risultati raggiunti dal Pascale sotto la sapiente guida di Gerardo Botti. A breve arriveranno altri straordinari riconoscimenti”. “Un grande abbraccio ai mitici Botti ed Ascierto, straordinari amici miei - conclude Laboccetta - Figli straordinari della nostra fantastica terra”. (Ren)