Scuola: Fedriga, chiesto incontro a governo, rivedere orari ingresso ed uscita

- “Abbiamo chiesto un incontro al governo” perché con il ritorno alle lezioni in presenza per gli studenti “bisognerà rivedere in modo molto consistente gli orari di entrata ed uscita nelle scuole, alternative non ne esistono”. Così il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo a “Mezz’ora in più”, su Rai3. Sulle scuole “c'è un limite fisico, perlomeno per quanto riguarda i trasporti, come ad nell'attesa dell'autobus. Non è una questione di soldi ma di mezzi perché per ordinarne di nuovi servono anni, non mesi”, ha aggiunto. (Rin)