Sardegna: al via progetto Stand Up per sviluppo progetti economia circolare nel tessile (2)

- Tra essi anche una startup isolana, composta da Giulia Uccheddu, Francesco Pilloni e Andrea Vacca: il team ha proposto il progetto Sardomi, che prevede la produzione di collezioni di abiti ispirati al patrimonio artistico-storico-materico sardo e realizzati con materiali ecosostenibili (cotone organico e lino), 100 per cento made in Sardegna, prodotti solo su commissione e a chilometro zero. Il progetto mette così in connessione il potenziale cliente all'artigiano/sarto desiderato, tramite una piattaforma realizzata ad hoc, e scommette anche su un altro importante materiale del patrimonio regionale, il sughero, per la realizzazione del packaging. La fase di capacity building indirizzata ai 40 giovani startupper e imprenditori selezionati prevede un programma interamente gratuito con incontri tematici tenuti da esperti, sulla sostenibilità e la circolarità nella moda, e si svolgerà nelle prossime 6/8 settimane, in contemporanea con i training proposti nei cinque paesi del Mediterraneo partner del progetto, ciascuno indirizzato ad una selezione locale di 40 progetti sostenibili e circolari e arrivando a coinvolgere in totale circa 200 giovani eco-innovatori e startuppers nell'area del Mediterraneo. (Rsc)