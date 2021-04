Covid: Fedriga, su vaccini priorità anziani e fragili, per turismo regioni valutino proprie disponibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sulle vaccinazioni “l’impostazione data dal generale Figliuolo ha fatto chiarezza ed è stata molto utile”. Lo ha affermato intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai3. La priorità, ha aggiunto, sono “anziani e fragili ma se qualche regione, in base alla propria disponibilità, valuterà strategie” vaccinali per favorire alcuni settori, come il turismo, “le Regioni non potranno un limite”. (Rin)