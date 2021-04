Sardegna: da Giunta 73 milioni per sostenere attività economiche danneggiate da pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato erogato, ricorda l'Assessore Zedda, il rimborso ai lavoratori del Porto Canale di Cagliari per i corsi di formazione, mentre è in corso il bando per l'erogazione di un aiuto a lavoratrici domestiche e badanti e per le cooperative di tipo 'B'. Gli aiuti sono stati già erogati anche per agenzie viaggio, piccoli editori e lavoratori dello spettacolo con contributo di 2.000 e 3.000 euro; già predisposti bandi per 4 milioni di euro finalizzati alla formazione dei disoccupati, per i quali si stanno esaminando 88 progetti. In merito alla categoria degli stagionali, legata sia alla filiera turistica che ad altri settori, l'assessore precisa che saranno liquidate tutte le istanze ammesse. Alle Agenzie formative, alle quali è già stato erogato il ristoro di 5 mila euro per progetti di formazione rivolti ai disoccupati, è stato erogato il saldo del contributo per il costo del lavoro. (segue) (Rsc)