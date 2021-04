Covid: De Luca, più vaccini al Nord che in Campania e situazione si aggrava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui vaccini: ho sollevato il problema all’inizio della settimana. Ho parlato di un mercato nero, quando si è insediato il nuovo commissario Figliuolo, e non dico generale, ci ha detto che avrebbe voluto seguire linea chiara: un cittadino un vaccino. Noi abbiamo apprezzato. In tre mesi la Regione ha accettato che andassero più vaccini al Nord dove c’è ampia popolazione anziana. Ma con l’intesa che poi, finita la distribuzione anticipata, ritornassimo a rispetto rigoroso di vaccini distribuiti per popolazione. A oggi non è avvenuto e anzi in violazione a ciò che aveva annunciato, il problema si aggrava". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)