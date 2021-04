Covid: De Luca, oggi Campania completa vaccinazione degli ultra 80enni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario mantenere vaccinazione per fasce d’età ma dobbiamo contemporaneamente guardare sempre di più anche al rilancio dell’economia e del lavoro. Rispetto a questa linea fondata sulla ragione abbiamo da discutere con gente che è totalmente incoerente o tenta operazioni di sciacallaggio. La prima smontiamola rapidamente: non siamo attenti agli anziani? Oggi la Campania raggiunge il 100 per cento vaccinazione degli ultra 80enni e nelle prossime due settimane completiamo i non deambulanti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Siamo già al 60 per cento per cittadini tra 70 e 79 anni. Chiedo però al governo che ha fatto finta di scandalizzarsi di spiegarci le incoerenze rispetto a questa linea. Quando abbiamo vaccinato tutto personale scolastico non lo abbiamo fatto per fasce d’età ma per priorità politica e sociale, o no? Qualche giorno fa volevano che interrompessimo, siamo alla demenzialità pura".(Ren)