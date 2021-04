Covid: De Luca, 200mila vaccini in meno a Campania è vergogna nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A oggi la Campania è privata di 200mila dosi di vaccino rispetto a dosi che sarebbero necessarie. La Regione ha ricevuto vaccini per 25 per cento della popolazione: siamo ultima Regione d’Italia. Una vergogna. Ma ce n’è una doppia: siamo l’ultima d’Italia per la distribuzione di Pfizer e Moderna. Riceviamo il 16 per cento di Pfizer e 1,7 di Moderna. Sono i vaccini che servono per gli anziani. Questa è una vergogna nazionale. Ed è scandaloso che né i grandi organi di informazione né tv pubbliche e private, né forze politiche abbiano coraggio e dignità di porre rimedio". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)