Covid: De Luca, posto problema su futuro del comparto turistico a rischio nuova stagione

- "Ho posto un problema che riguarda il comparto turistico e alberghiero. Qui i tempi di decisione non sono indifferenti: rischiamo di far saltare la stagione turistica 2021, fare un favore ad altri Paese e gettar enella disperazione i lavoratori. Io ritengo che ferme restando categorie d’età si deve fare sforzo per mettere questo comparto in sicurezza. Mi pare valutazione del tutto ragionevole, o no? Possiamo dire che operazione è riuscita ma il paziente è morto. In questo caso il paziente è il comparto turistico con tutto quello che ne consegue. A me non pare una linea di ragionevolezza. Ci vuole un punto di equilibrio più avanzato. Così sulla ristorazione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)