Covid: De Luca, se Capri e Ischia immunizzate un vantaggio per tutto il Paese

- "Ci siamo permessi di dire che le isole minori diventassero Covid free per alcune valutazioni sempre di ragioni. Intanto nel 2022 Procida sarà capitale della cultura e ovvio che dobbiamo preparare da oggi l’evento. A Capri e Ischia poche migliaia di abitanti, completiamo ultra 80enni e 70enni dopo di che vacciniamo tutti. Ma la ricaduta economica e di promozione turistica da due isole che sono marchio mondiale è straordinariamente elevata. La ragione ci dice che poi dovremmo fare una campagna di promozione internazionale perché diventa un vantaggio per tutto il Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)