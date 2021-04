Covid: De Luca, se Campania zona arancione nessuno si dia alla pazza gioia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto a tante stupidaggini e a qualche nuovo rigurgito di sciacallaggio mediatico, vi prego di sospendere i vostri giudizi per una settimana: almeno l’informazione che vi arriva da me e da questa tribuna è fondata su verità e dati reali non sulle fandonie o campagna mediatiche più o meno costruite. Fidatevi e siate orgogliosi. Se andiamo in zona arancione, prossima settimana nessuno si dia alla pazza gioia: grande rigore comunque altrimenti torniamo indietro". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)