Covid: De Luca, meno risorse di tutti ma Campania è all'avanguardia

- "Abbiamo 211mila vaccini in meno rispetto a popolazione, 15mila dipendenti in meno rispetto a Regione che hanno più di un milione di abitanti meno di noi, quota più bassa d’Italia su riparto fondo sanitario nazionale e in queste condizioni siamo all’avanguardia. Abbiamo il numero più basso dell’occupazione delle terapie intensive. Siamo riusciti a non chiudere reparti ordinari, dunque abbiamo motivo per essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, in condizioni totalmente diseguali e fortemente penalizzanti per la nostra istituzione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)