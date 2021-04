Piemonte: Regione, 125 mila euro per gli alloggi degli stagionali agricoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 125 mila euro la somma da destinare nel 2021 a Comuni, Unioni di Comuni e Consorzi di Comuni per la sistemazione abitativa dei lavoratori stagionali che operano nelle aziende agricole. Lo ha deciso oggi la Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa (in applicazione della Legge regionale 12/2016), definendo i criteri di assegnazione dei contributi e le tipologie di strutture abitative prefabbricate per l’ospitalità dei lavoratori stagionali in agricoltura. Viene concesso un contributo forfettario di 1.500 euro per l’acquisto di strutture prefabbricate ad uso stagionale, e un contributo di 500 euro per la locazione (comprensivi di trasporto ed installazione) e viene finanziato l’adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali che siano di proprietà pubblica o nella disponibilità effettiva degli Enti locali richiedenti. Per strutture prefabbricate si intendono container di tipo abitativo e prefabbricati modulari ad uso di servizi igienici. Il periodo di utilizzo non può essere superiore a centottanta giorni all’anno. (segue) (Rpi)