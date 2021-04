Covid: De Luca, ho scritto a ministro Speranza per far attivare Aifa su Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho mandato una lettera a ministro Salute e commissario per attivarsi immediatamente con Aifa per Sputnik e ho detto che la Regione mette a disposizione dell’Italia gli altri vaccini contrattualizzati. Che dobbiamo fare di più se abbiamo Paese che dorme in pieno e non viene contrastato da nessuno salvo le lamentazioni del Nord. Rischiamo di perdere un altro anno di lavoro perché governo non in grado". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)