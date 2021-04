Covid: De Luca, Europa e governo arrivano sulle cose sempre un mese dopo Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- !In questa settimana completiamo la distribuzione di 140mila tessere di avvenuta vaccinazione. Abbiamo fatto da apripista anche in questo, su questo almeno possiamo toglierci qualche sfizio: Ue e governo arrivano sempre un mese dopo di noi. In queste ore ho sentito dire che il governo si sta orientando a destinare il 70 percento agli anziani e il 30 alle categorie economiche. Ci arriveranno, con un po’ di ritardo, che per un 70enne dopo tre settimane non succede niente, per comparto turistico se perdi un mese hai perso tutta la stagione". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)