Covid: De Luca, ignominie e truffe politiche su sanità ricadono su cittadini campani

- "Queste ignominie e truffe politiche ricadono sui cittadini. Intanto rimaniamo Regione più efficiente d’Italia per i pagamenti nella sanità. A breve faremo la gara per almeno due, tre grandi ospedali. Al Santobono e in tutti gli ospedali si fanno interventi di eccellenza. Il fiume di cittadini che andavano a curarsi al Nord si va prosciugando perché abbiamo capito che qui abbiamo delle eccellenze assolute. Tutto questo in un contesto di assoluta trasparenza, senza salti di file e prenotazioni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)