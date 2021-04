Covid: De Luca, su vaccini linea della Campania è rigore e buon senso, lotta a ottusità burocratica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Campania dice che noi dobbiamo avere linea di rigore ma se questo si distacca da buon senso diventa ottusità. Mi pare che stia diventando, come sempre capita, la linea nazionale. Ci vorrà tempo ma dovranno rendersi conto che è l’unica possibile. Siamo in fase diversa rispetto a un anno fa perché oggi abbiamo i vaccini e settori economici stremati più di un anno fa, dopo un anno di sacrifici e problemi. Dunque entriamo in una nuova fase che deve richiedere rigore, perché siamo ancora nel pieno, ma anche buon senso con aiuto progressivo a categorie economiche". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)