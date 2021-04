Covid: De Luca, se ragazzi tornano a scuola si devono vaccinare autisti trasporto pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Campania va in zona arancione, lunedì si va a scuola per almeno il 50 per cento degli studenti. Come facciamo a non garantir esicurezza del trasporto pubblico? Non ritenete che sia una priorità immunizzare gli autisti per garantire tranquillità sanitaria per i nostri figli? Per prendere una decisione del genere, non bastano le fasce occorre una decisione politica, o no? Questo significa linea di rigore e buon senso e non essere ottusi e non avere un’impostazione burocratica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)