Covid: De Luca, senza controlli, Paese abbandonato a se stesso per tre mesi

- "Nei tre mesi alle spalle abbiamo avuto Paese abbandonato a se stesso per scelte politiche, per la scelta delle mezze misure. Non ho visto una pattuglia controllare le mascherine sui lungomari né contrasto a movida. Noi dovremmo procedere decidendo che vogliamo fare, con rigore, ragione e forze dell’ordine. Per me possono aprire i ristoranti ma dopo mezzanotte nessuno per strada perché contagio c’è ancora". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)