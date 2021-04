Covid: De Luca, 200mila vaccini in meno in Campania e la politica tace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo al limite della delinquenza politica. Non so come altro denunciare sperequazione di cittadini italiani, dovremmo essere tutti uguali ma non è così. La polemica è per questo motivo: noi abbiamo 200mila cittadini campani privati del vaccino. A fronte di questa realtà è intollerabile, la politica sia chiara: ritenete di rimuovere o no questa vergogna?". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)