Sardegna: da Giunta 73 milioni per sostenere attività economiche danneggiate da pandemia

- La Giunta della regione Sardegna ha messo in campo 73 milioni di euro per garantire un sostegno alle categorie danneggiate dalla pandemia. L'esecutivo sardo lo fa con un disegno di legge già trasmesso al Consiglio regionale, che garantisce la piena copertura delle graduatorie dei beneficiari della Legge regionale n.22 del 23 luglio 2020 e degli altri strumenti messi in campo dalla Regione per alleviare le perdite economiche subite dalle categorie produttive per effetto della pandemia. Il provvedimento sarà sottoposto martedì all'esame dell'Aula: l'esecutivo lo considera importante affinché imprese e i lavoratori autonomi potranno quindi ottenere i ristori attesi. "Da questo ulteriore provvedimento - ha spiegato il presidente della Regione Christian Solinas - emerge chiaramente il chiaro segnale di sostegno al tessuto economico produttivo della nostra Isola. Vogliamo dare ristoro a lavoratori e imprese senza lasciare indietro alcuno". (segue) (Rsc)