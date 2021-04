Amministrative Torino: Boccia (Pd), ricucire fratture fra periferie e centro aumentate da Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Francesco Boccia, informa di aver da poco terminato "la due giorni di incontri a Torino sulle amministrative. Torino, come tutti i 1.304 comuni che vanno al voto nel 2021, chiedono alla politica di ricucire le fratture sociali tra le periferie e i centri storici che il Covid-19 ha aumentato ancora di più; chiedono scuola e sanità pubblica rafforzate, chiedono politiche per il lavoro, innovazione digitale a partire dalle aree più disagiate, lotta al consumo del suolo e difesa permanente dell'ambiente. Non chiedono muri e fili spinati, ma nuovi orizzonti per i giovani in un’Europa che deve dare risposte concrete. Non chiedono una società urlata e rabbiosa come quella proposta da Lega e Fdi e dai loro leader Salvini e Meloni", osserva su Facebook l'ex ministro per gli Affari regionali. "È nostro dovere dar voce a tutti i cittadini che fanno della battaglia per una migliore qualità della vita la ragione di un fronte sociale ampio che condivide valori e diritti universali", conclude. (Rin)