Piemonte: detenuti, nuova garante ad Alessandria

- “Con la nomina della nuova garante del Comune di Alessandria dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale torna a completarsi la rete dei garanti comunali piemontesi nelle 12 città sede di carcere”. Lo ha detto oggi il garante regionale dei detenuti Bruno Mellano all’indomani della nomina, da parte del sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, di Alice Bonivardo per tale compito. “Il Comune di Alessandria - continua Mellano, che in mattinata ha svolto un primo incontro informale con la neogarante – è l’unica città piemontese ad avere sul proprio territorio cittadino due strutture detentive per reclusi adulti, la Casa circondariale ‘Don Soria’ e la Casa di reclusione San Michele, recentemente unificate con la denominazione ‘Istituti penali riuniti Cantiello e Gaeta’”. Dopo Davide Petrini, garante nel biennio 2017-2018, e Marco Revelli, dimessosi il 26 febbraio scorso, Bonivardo è la terza garante comunale indicata dal Comune di Alessandria, il cui mandato coincide con la durata di quello del sindaco. Nata a Rivoli (To) nel 1993, la neogarante risiede a Torino. Laureata in Giurisprudenza, è impegnata in azioni di tutoraggio del Polo universitario di Torino presso la Casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e la Casa di reclusione “Rodolfo Morandi” di Saluzzo (Cn). “Prossimamente – conclude Mellano – si aprirà il bando pubblico per la selezione del nuovo garante per la Città di Cuneo, a seguito delle dimissioni di Mario Tretola, recentemente eletto presidente delle Acli regionali, che sta operando in proroga in attesa dell’avvio delle procedure di sostituzione”. (Rpi)