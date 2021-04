Covid: De Luca, la vera battaglia è ottenere vaccini perciò contrattualizzato Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In qualche trasmissione si parlava dei bagnini del Nord, come se i vaccini di Capri fossero sottratti a loro. Faranno quello che fanno i bagnini del Cilento e delle costiere. Il problema dell’Italia è che mancano i vaccini e vaccinare tutto il comparto turistico dovremmo averne milioni che non abbiamo né al Nord né al Sud. Il comparto nel suo insieme è uguale la situazione: con una differenza, che la Regione Campania per dotarsi di vaccini utili a vaccinare in massa ha fatto contratto per Sputnik un mese fa. Quindi oggi la battaglia vera da fare sarebbe questa: obbligare il governo per chiedere a Aifa di pronunciarsi in una settimana su Sputnik". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)