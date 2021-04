Covid: De Luca, ristoranti aperti fino a 23.30 poi da mezzanotte coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un paradosso: nessuno parla del fenomeno che più di ogni altro favorisce il contagio cioé la movida. Non sono i ristoranti aperti con le misure ma che il problema vero da affrontare è la movida. La mia idea è che dobbiamo consentire apertura serale in condizioni protette dei ristoranti ma le attività devono concludersi entro le 23.30 e dopo mezzanotte nessuno più per strada per almeno due mesi. È in grado lo Stato italiano di garantire il rispetto di una decisione del genere? Io credo che lo Stato non sia in grado di garantire niente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)