Giustizia: Laboccetta (Polo Sud), domani a Firenze 18esimo anniversario della morte del giudice Gabriele Chelazzi

- "Domani, il Comune di Firenze ricorderà, dopo 18 anni dalla morte, la grande figura del giudice Gabriele Chelazzi. Circa 3 settimane fa, dalle colonne del Riformista, ho voluto ricordare tanti significativi e drammatici passaggi della sua vita professionale". Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, già componente la Commissione Antimafia nella sedicesima legislatura. "Mi auguro sinceramente - prosegue il presidente di Polo Sud - che domani a Firenze qualcuno, nel parlare di Chelazzi, non dimenticherà di far sapere che quel giudice coraggioso riuscì a individuare le colpe e le responsabilità politiche di coloro nel 1993, (governo di centrosinistra) revocarono oltre 600 41bis per dare un segnale di alleggerimento alle organizzazioni criminali. Una scelta che all'epoca vide tutte le massime Istituzioni e le forze politiche, di sinistra e di destra, unite e concordi. C'erano il governo Ciampi, il ministro alla (in) giustizia conso e Scalfaro sul Colle, il ministro degli Interni Mancino. E Napolitano presidente della Camera. E quel cedimento vergognoso avvenne ad un solo anno dal sacrificio di Falcone e Borsellino e come conseguenza diretta delle stragi mafiose del '93. Fu un grave atto di cedimento e di resa verso la mafia". (segue) (Ren)